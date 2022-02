Procura por testes de COVID cai 60,4% em Minas nas duas últimas semanas

No início de janeiro, a procura por exames de COVID-19 era tão alta que causava filas na porta dos laboratórios (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 05/01/2022)

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nesta terça-feira (1º/2), nas últimas 24 horas, 24.334 pessoas testaram positivo para a doença do COVID-19.





Por outro lado, o número de mortes não segue a mesma alta do número de casos, e os números têm apresentado uma queda significativa, o que pode ser explicado pelo aumento do número de pessoas vacinadas no estado. Segundo a SES-MG, foram 17 óbitos confirmados nas últimas 24 horas.





No total, o coronavírus infectou 2.737.915 pessoas em Minas, e 57.331 morreram em decorrência da doença.





Segundo dados do boletim, o número de casos em acompanhamento caiu nas últimas 24 horas. De 246.922 registrados nessa segunda (31/1) o número de pacientes caiu para 245.271 nesta terça (1º/2).

Esta condição é para pessoas confirmadas com COVID que não morreram, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.





Além disso, 2.435.313 pessoas já se recuperaram completamente da doença.

Minas Gerais teve uma redução de 60, 4% no volume de testes realizados para COVID RT-PCR em relação a média móvel dos últimos 14 dias. A informação foi divulgada pelo laboratório Hermes Pardini, o maior da capital mineira, nesta terça-feira (1/2).''Iniciamos a semana em Minas Gerais com uma redução na procura de testes de RT-PCR. Ainda temos uma positividade de 57%, mas que está reduzindo em relação aos últimos dias", explicou Melissa Valentini, infectologista do Hermes Pardini.Na avaliação da infectologista, o índice aponta para a estabilização do pico epidêmico no estado. "Mas é importante lembrar que os quadros mais graves da COVID e os óbitos acontecem de 14 a 20 dias após o diagnóstico. As próximas duas semanas precisam ser acompanhadas de perto", afirmou.