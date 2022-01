Uberlândia confirma mais de 3 mil casos da COVID pelo terceiro dia seguido

Decreto divulgado em 19 de janeiro limita a 50% a participação de público em eventos (foto: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução) Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, registrou mais de 3 mil casos da COVID-19 nesta sexta-feira (28/1), segundo o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde.

Ao todo, 3.033 pessoas infectadas pelo novo coronavírus entraram no balanço das últimas 24 horas – nos outros dois dias, respectivamente na quarta e quinta-feira, foram 3.080 e 3.022 casos da doença registrados.

A sequência é um recorde no município, que na última semana registrou, por seis dias seguidos, mais de 2 mil casos da COVID.

As regras de distanciamento social continuarão valendo até que haja baixa nos indicadores do coronavírus no município.

No boletim desta sexta-feira (28/1), Uberlândia tem contabilizado 170.622 casos e 3.233 óbitos por conta da COVID-19 – 55% dos leitos municipais estão ocupados e 27% dos leitos de UTI destinados à doença permanecem com pacientes em tratamento.