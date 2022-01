Prefeitura de Valadares publica decreto com novos protocolos contra a COVID

Até o pessoal da saúde, como as vacinadoras, têm sido afastadas do trabalho (foto: Divulgação PMGV) O prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), decretou, nesta sexta-feira (28/1), novos protocolos de prevenção à COVID-19. O decreto municipal n° 11.599/2022 autoriza os secretários municipais e demais gestores do serviço público a adotarem medidas que reduzam fluxos, contatos e aglomerações de servidores que exercem atividades burocrático-administrativas.

Na sexta passada (21/1), a prefeitura já havia demonstrado preocupação com um grande número de servidores afastados do trabalho, acometidos por síndrome gripal e COVID-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que na atenção primária, que são os postos de saúde, cerca de 50 servidores estão afastados do trabalho.



Nesta sexta-feira, a vítima foi o prefeito André Merlo. Com sintomas gripais ele fez o teste e teve a desagradável notícia de que está com a COVID-19.

Esta é a segunda vez que André Merlo contrai a doença. A primeira foi na reta final das eleições 2020, em 9 de novembro, quando ele ficou internado 12 dias em um hospital paulistano.

“Estou me sentindo bem, apenas com sintomas gripais. Já fiz exames de sangue e tomografia, e devido às três doses da vacina contra a COVID-19 que eu tomei, acredito que não vou ter problemas. Mas tem a questão da transmissão, eu posso transmitir a doença, e por isso vou ficar isolado em casa”, disse o prefeito.

De casa, ele despachou normalmente e assinou o decreto que entra em vigor na segunda-feira (31/1) e que terá validade até o dia 6/2, podendo ser prorrogado caso o atual cenário da pandemia não mude, com a redução dos casos. Neste período, ficam suspensos os prazos de todos os processos administrativos em tramitação na administração pública.

Desta forma, os secretários municipais estão autorizados a fazer escalas, revezamento de turnos e alterações de jornada ou ainda optarem pelo sistema de teletrabalho, segundo critérios e dinâmicas fixadas por cada secretaria. As medidas, no entanto, não poderão trazer prejuízos para a efetiva prestação dos serviços públicos municipais, sobretudo os considerados essenciais.