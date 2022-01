Carreta bate e fecha trincheira no Complexo da Lagoinha, em Belo Horizonte

Defesa Civil avalia situação da trincheira no Complexo da Lagoinha (foto: Twitter BHTrans )

A trincheira da avenida Pedro II no Complexo da Lagoinha, no Centro de Belo Horizonte, foi fechada por causa de um acidente na noite desta sexta-feira (28/1). Uma carreta que transportava uma retroescavadeira atingiu uma placa fixada no local.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a trincheira. Um reboque pesado foi acionado para segurar a viga de sustentação e a rampa para acessar o ponto que segura a placa de sinalização.

Motoristas que passam pela região devem ter paciência, pois o trânsito apresenta lentidão. Ninguém ficou ferido no acidente.