PUC Minas recua e vai iniciar aulas remotas a partir de quarta-feira (2/2)

PUC recua e anuncia aulas remotas no início do ano letivo (foto: Beto Novaes/EM/DA Press)

Após confirmar o início do ano letivo com aulas presenciais, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) recuou e emitiu comunicado, na noite desta sexta-feira (28/1), para informar que os alunos terão aulas remotas a partir da próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro.

De acordo com a Reitoria, "tal medida, que altera deliberação anterior da Universidade de retomar as aulas presencias no dia 2 de fevereiro, foi possível a partir de decisão do Conselho Nacional de Educação (CNE), divulgada nessa quinta, 27 de janeiro, em que se respalda a manutenção temporária e de curto prazo das aulas em regime remoto".

Ainda conforme a PUC Minas, as aulas no regime remoto devem ocorrer até o dia 19 de fevereiro. "A expectativa da Universidade é que no dia 21 todas as atividades passem a se dar presencialmente".

Apesar da mudança, a PUC Minas reitera que o calendário escolar está mantido com as aulas tendo início no dia 2 de fevereiro para veteranos, em regime remoto, e no dia 21 de fevereiro para calouros, data em que, observados os dados epidemiológicos daquele momento, todas as atividades acadêmicas passarão a se dar presencialmente.

Outra instituição de ensino superior que iniciará as atividades em regime remoto é a Faculdade Arnaldo Janssen. As aulas foram adiadas e serão retomadas no dia 7 de fevereiro. Somente as aulas práticas de odontologia e medicina veterinária serão presenciais.

O retorno no próximo dia 7 será para todos os alunos veteranos ou que estejam cursando alguma disciplina do segundo período em diante na instituição. Os novos alunos da faculdade iniciam em 21/2, ainda sem previsão de modelo de ingresso. A previsão é de que, após o carnaval, todos estejam em modelo presencial.

Regras na PUC

A universidade informou que um grupo especializado, o Comitê de Monitoramento do Coronavírus da Universidade, disponibilizou um protocolo específico para o retorno às aulas, que orienta todos os estudantes a responderem, por meio do aplicativo PUC Mobile ou do Sistema de Gestão Acadêmica (SGA), o questionário sobre seu estado de saúde atual.

"Essa autoavaliação é a porta de entrada para o Sistema de Vigilância Epidemiológica da PUC Minas, que tem o objetivo de identificar oportunamente casos de COVID-19 com potencial de transmissão na comunidade universitária e realizar as medidas de contenção", informou.

O protocolo também orienta que os estudantes informem sobre sua condição de imunização em relação à COVID-19, também pelo PUC Mobile ou SGA. Essa informação servirá para que o Comitê tenha um mapeamento da cobertura vacinal do corpo discente da Universidade e realizar campanhas de conscientização sobre a importância e necessidade das vacinas.

A autodeclaração de que o aluno foi imunizado deve ser acompanhada da devida certificação, com upload da foto do seu cartão de vacina ou a comprovação obtida no aplicativo ConecteSUS.

"Além disso, reforça a importância de manter, em todos os espaços dos campi e unidades, as medidas de segurança sanitária já preconizadas, como a obrigatoriedade do uso de máscara, cobrindo nariz e boca, higienização constante das mãos e a necessidade de evitar o contato físico", acrescentou.