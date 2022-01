Moradores de Pedro Leopoldo reclamam de atraso na vacinação infantil

De acordo com o cronograma inicial, crianças acima de 8 anos já eram para estar imunizadas (foto: Rodrigo Nunes/MS)

O calendário de vacinação infantil contra a COVID-19 em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem causado transtornos aos pais que reclamam da dificuldade na imunização dos pequenos na cidade.





"Quero que minha filha seja vacinada, estou apavorada com tanta criança internada e morrendo" desabafa Carolina Cruz, mãe de Catarina de 11 anos.





De acordo com a dona de casa, a vacinação na cidade está atrasada e a prefeitura não concluiu a imunização das crianças de 10 e 11 anos até esta quarta-feira. Outra reclamação da mãe de três filhos é a localização da vacinação, que está concentrada em um único ponto da cidade, no Centro Municipal de Imunização, no horário de 8h às 12h.





"Esse negócio da vacinação ser em um único lugar não pode acontecer, moro em um local longe do Centro. Vou ter que pegar ônibus com três filhos, incluindo uma bebê. Além disso, terei que enfrentar uma fila e ter a sorte de conseguir chegar a tempo da distribuição de senhas", afirmou.





A dona de casa conta que já procurou a Secretaria de Saúde para saber sobre o cronograma da vacinação, mas sem sucesso de resposta.





A mãe de Arthur, de 11 anos, Aline Kauffmann, conta que quase desistiu quando ficou sabendo que o posto do Bairro Santa Tereza não iria imunizar crianças de 10 e 11 anos.





"Anunciaram que ia ser nos dois locais e depois mudaram, com isso, muitos pais chegaram ao PSF de Santa Tereza e tiveram que sair correndo com os filhos para o Centro. Na terça-feira e hoje, o local permanece sendo só lá", disse.

De acordo com o calendário inicial da prefeitura publicado nas redes sociais no dia 21 de janeiro, o filho de Gislaine Barros, de 9 anos, deveria ter tomado a dose infantil contra a COVID-19 no dia 25.





Porém, na segunda-feira (24/1), o único aviso que os responsáveis pelas crianças tiveram foi da retirada do ESF Santa Tereza como ponto de vacinação. A dona de casa conta que foi só no dia marcado para a vacinação que a prefeitura publicou o aviso nas redes sociais e muitos pais de crianças de 8 e 9 anos ficaram sem saber a tempo.





Sem saber quando seria a vez do pequeno, a biomédica conta que procurou por várias vezes a prefeitura por meio das redes sociais e telefone.

"Ninguém responde e ainda deletam os nossos comentários. Não é só eu que está insatisfeita, muitos pais estão. A prefeitura não está postando as informações em tempo hábil".





De acordo com a Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo, no início da vacinação de crianças sem comorbidades, foi necessária a distribuição de senhas devido à pequena quantidade de doses que o município recebeu do estado.





Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, na última remessa, o município recebeu 560 doses para a vacinação de crianças. A pasta também informou que vai abrir mais um ponto de vacinação para atender a população.





No final da tarde desta quarta-feira, a prefeitura publicou um novo cronograma de vacinação infantil. Na sexta-feira (28/1), será a vez das crianças de 8 e 9 anos. As doses serão aplicadas no Centro Municipal de Imunização e no ESF Santa Teresa, das 8h30 às 12h.