Caminhão invade restaurante na Serra do Cipó, e motorista morre em batida

Caminhão invadiu restaurante na Serra do Cipó na madrugada desta quarta-feira. Motorista morreu (foto: Redes sociais)

Um acidente às 4h da manhã desta quarta-feira (26/1), na Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, deixou um motorista de 62 anos morto, após o caminhão em que ele estava invadir um restaurante.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o restaurante, que fica às margens da rodovia MG-010, no centro do distrito.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista não apresentava fratura ou lesão grave, e nem ferimentos. A suspeita é que ele teria sofrido um mal súbito, talvez uma parada cardíaca, antes do acidente.

Com o impacto da batida, o restaurante ficou parcialmente destruído, assim como a sua estrutura, que ficou comprometida. Não havia ninguém no local no momento do acidente. A causa da morte será apontada por exames que serão feitos no Instituto Médico Legal (IML) de BH para onde o corpo foi encaminhado.