Com baixa adesão do público-alvo, Uberaba amplia vacinação infantil

Uberaba possui quase 30 mil crianças entre 5 e 11 anos (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Com apenas 10% das crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades e deficiências permanentes vacinadas contra a COVID-19, Uberaba, no Triângulo Mineiro, iniciou nesta quarta-feira (26/1) a vacinação do restante das crianças da cidade. São cerca de 28 mil meninos e meninas entre 5 e 11 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de aproximadamente 1.000 crianças dessa faixa etária, convocadas na primeira etapa da vacinação infantil, que durou uma semana e terminou ontem (25/1), apenas cerca de 100 compareceram ao Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher (Caism) Eurico Vilela.

Enquanto isso, Uberaba inicia nesta quarta a vacinação das crianças com 11 anos completos, sem comorbidades.



Confira quais são os locais e horários disponíveis:

- Centro de Saúde Eurico Vilela, no Centro - das 8h30 às 16h - Caism, no Parque do Mirante - das 8h30 às 16h - UBS Romes Cecílio, no Morumbi - das 8h30 às 16h - UMS Ézio de Martino, no Boa Vista - das 8h30 às 20h - UMS Nossa Senhora da Abadia, no bairro Abadia - das 8h30 às 20h

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente continua em Uberaba, mediante documento comprobatório da condição de saúde e agora nos cinco locais citados acima.

Para ser vacinada, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsável legal.



É preciso levar um documento de identidade com foto ou Certidão de Nascimento, CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência de Uberaba em nome dos pais, conforme consta no documento de identidade.



"Assim como no decorrer da campanha, o público será ampliado, descendo a idade de forma escalonada, conforme a demanda e a quantidade de doses", destacou nota da Secretária de Saúde de Uberaba.



De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, divulgado na última segunda-feira (24/1), desde o início da vacinação da COVID na cidade, já foram aplicadas 585.220 mil doses.

O último Vacinômetro divulgado por Uberaba foi atualizado nesta segunda-feira (24/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Desde o início da pandemia, o município registrou 63.801 casos positivos da doença, sendo que 1.423 pessoas morreram e 53.217 se recuperaram.