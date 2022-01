BH começa a vacinar crianças de 9 anos contra COVID-19 nesta quinta (27/1)

BH começou a vacinar crianças de cinco a 11 anos em 15 de janeiro deste ano (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Belo Horizonte vai começar a vacinar contra a COVID-19 crianças de nove anos sem comorbidades. A imunização com a primeira dose terá início nesta quinta-feira (27/01) e também acontecerá na sexta-feira (28), mas com uma diferença entre os dias.













A Prefeitura de BH afirma que a disponibilidade da vacinação às demais idades - cinco, seis, sete e oito anos - será de forma gradativa, a partir de novas remessas de vacinas. Até então, a cidade belo-horizontina imunizou essas crianças com a vacina antiCOVID pediátrica da Pfizer.





Para a criança ser vacinada contra o coronavírus, é necessário que ela esteja acompanhada de um responsável. Ele precisa apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em BH.





Segundo dados divulgados nessa terça-feira (25) pela Prefeitura de BH, 87,9% da população total foi vacinada com a primeira dose e dose única; 82,2% com segunda dose e dose única; e 30% com dose de reforço ou adicional.





Horários de funcionamento dos locais de vacinação em BH (clique para ter acesso aos pontos):





Centros de Saúde e postos extras: 8h às 17h.





Pontos de drive-thru: 8h às 16h30





Shoppings: 13h às 19h30





Escolas: 9h às 16h