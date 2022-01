Uberlândia, Patos de Minas e Ituiutaba recebem 32 mil doses de CoronaVac

Cronogramas de aplicação ainda não foram divulgados (foto: Divulgação/Danilo Henriques/Secom/PMU)



As unidades da Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, Patos de Minas e Ituiutaba receberam 32,2 mil doses de CoronaVac para imunização de crianças contra a COVID-19. Serão quase 40 prefeituras do Triângulo Norte e Alto Paranaíba para distribuição do estoque que foi enviado nesta segunda-feira (24/1) pelo governo de Minas.





A unidade da SRS em Uberlândia tem a maior parte dessa remessa, com 20.680 doses do imunizante para distribuição em 18 municípios. A cidade sede terá a maioria da doses, com 12.880 delas de toda a região.

Já a regional de Patos de Minas, vai distribuir 8.040 doses entre 21 prefeituras. A de Ituiutaba recebe e repassa 3.560 doses de CoronaVac a nove municípios.





Ao todo, o governo de Minas distribuiu 400.860 doses da vacina contra a COVID-19 para todas as regionais mineiras. O quantitativo é destinado à aplicação de primeira e segunda doses (D1 e D2) em crianças de 6 a 11 anos no Estado.





A previsão é a de que até a tarde desta terça-feira (25/1), todas as doses do imunizante armazenado na Central Estadual da Rede de Frio tenham sido despachadas para as SRS. A retirada dos imunizantes pelos municípios nas regionais deve começar imediatamente à chegada. Não foram divulgados cronogramas para aplicação especificamente da CoronaVac.





Em consonância com Nota Técnica do Ministério da Saúde nº 6/2022, de 21/1/2022, que autorizou o uso da CoronaVac para imunização de crianças e adolescentes com idades entre 6 a 17 anos, desde que não sejam imunocomprometidos, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) elaborou a "Nota Informativa - 79ª Versão Vacinação Covid-19 - Vacina Coronavac para Crianças e Adolescentes (Não Imunocomprometidas) - No Estado de Minas Gerais" com recomendações para a imunização desse público.





O documento afirma que será administrada a mesma dosagem já usada em adultos, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação para completar o esquema vacinal.