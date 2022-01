COVID: Prefeitura de BH abre mais leitos de UTI na rede SUS

Unidades de saúde de BH destinadas ao tratamento de pacientes com Covid estão cada vez mais lotadas (foto: Michel Dantas/AFP)

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou nesta terça-feira (25/1), mais 15 leitos de UTI Covid na Rede SUS-BH. Apesar dos esforços empreendidos, a taxa de ocupação total, que inclui leitos de das redes SUS e Suplementar, segue no nível vermelho, com 88,5%.Desde o início do mês de janeiro foram abertos pelo município 42 leitos de UTI.É importante reforçar que pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para a Covid-19, também podem estar internados nos leitos de UTI e Enfermaria dedicados à doença, já que os sintomas são semelhantes."A Secretaria Municipal de Saúde reforça que é indispensável que as pessoas continuem mantendo o distanciamento social, a frequente higienização das mãos e a etiqueta respiratória", informou a administração municipal.