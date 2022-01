Sete Lagoas vai ganhar um centro de testagem da COVID-19

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Faculdade UNA. (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação )





A cidade de Sete Lagoas, na Região Central do estado, vai ganhar um centro de testagem da COVID-19. Com o objetivo de dar apoio à rede municipal de saúde, o poder público fez uma parceria com uma instituição de ensino para realizar 300 testes gratuitos por dia.

O município está passando por um novo surto da doença. E na última segunda-feira (24/1), de acordo com os dados da prefeitura, foram registrados 654 novos casos, totalizando 26.355 contaminações desde o início da pandemia.



O centro de testagem, localizado dentro da Faculdade UNA, será inaugurado nesta quarta-feira (26/1). Os usuários passarão por uma triagem para identificar a necessidade e ainda o tempo adequado para a realização do teste de acordo com a situação sintomática. O local ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

“Vale ressaltar que os ESFs continuam fazendo o teste e nossa rede de Urgência e Emergência também tem capacidade para isso. O teste oferecido é do tipo antígeno (rápido) que permite o isolamento ou o retorno das pessoas às suas atividades diárias”, explica o Secretário Municipal de Saúde, Flávio Pimenta.