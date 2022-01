Calorão acima de 30º C deve continuar até o fim de semana em BH

Crianças se refresca, na Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

O calor deve continuar pelos próximos dias em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (20/1), BH registrou 32,1°C na estação meteorológica da Pampulha, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "As temperaturas devem ficar estáveis, não há perceptiva de subir mais", disse o meteorologista Claudemir de Azevedo.Apesar do calorão desta quinta, ainda não desta vez que o recorde do ano foi batido. A temperatura mais alta de janeiro é 32,8°C, observada na última sexta (14/1). Antes dessa onda de calor, o clima chuvoso predominou. Para se ter uma ideia, no dia 8, a temperatura mais alta não passou de 21,4°C, marca considerada baixa para o verão.Hoje, na Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, crianças se brincavam e refrescavam - mesmo com o nível da água abaixo do normal.Isso porque, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a comporta da barragem Santa Lúcia foi aberta parcialmente entre os dias 30 de dezembro de 2021 e 12 de janeiro de 2022."Essa operação é rotineira em períodos de chuvas intensas e tem como objetivo o rebaixamento do nível d'água do reservatório. Uma vez fechada a comporta, a tendência é o nível d'água do reservatório se elevar gradativamente, até seu nível normal", informou.Ainda de acordo com o meteorologista, ainda há possibilidade de chuva isolada nesta quinta. "Hoje tem possibilidade em áreas isoladas na região metropolitana, chuvas de pouca duração. No fim de semana, diminui possibilidade", disse. Defesa Civil emitiu um alerta nesta tarde para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até às 8h de sexta-feira (21/1).Nesta quinta-feira, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável com ocorrência de pancadas de chuva, localmente fortes, no Sul, Zona da Mata e Oeste mineiro, por causa da intensificação e atuação de áreas de instabilidade atmosféricas associadas ao forte aquecimento e a disponibilidade de umidade.A maior temperatura do dia foi registrada em itaobim, no Vale do Rio Doce: 34,1ºC. A mínima foi em Maria da Fé 12,4ºC. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado.Também há possibilidade de chuva isolada na Central Mineira, Noroeste e Metropolitana. Os termômetros devem ficar entre 12ºC e 33ºC.