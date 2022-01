Homem em surto psicótico leva pânico a hospital no Barreiro, em BH

Homem surpreendeu profissionais e paciente ao invadir o hospital com uma faca na mão e quebrar uma porta de vidro (foto: Hospital Vitalis)

Momentos de tensão e pânico no antigo Hospital Vitalis, na Rua Joaquim Figueiredo, no Barreiro, que, no final da manhã desta quinta-feira (20/1), foi invadido por um homem, possivelmente em surto psicótico. Ele estava armado com uma faca e fazia ameaças a pacientes.



Graças à intervenção dos bombeiros, nada de ruim aconteceu e o homem, que tinha se refugiado no telhado, no terceiro andar, acabou contido e entregue à Polícia Militar.

O primeiro chamado para a Central da Polícia Militar dava conta de um homem armado, ameaçando as pessoas no interior do hospital. Uma viatura foi para o local. Quando os militares chegaram, o homem havia quebrado uma porta de vidro no interior do prédio e começou a subir as escadas em direção ao telhado.

Os militares logo perceberam que se tratava de uma pessoa que estaria fora de si. Chamaram, então, o Corpo de Bombeiros, que enviou quatro viaturas para o local.

Curiosos e gritos

O fato acabou chamando a atenção de populares, que se dirigiram para o local e, enquanto os bombeiros tentavam convencer o homem a se entregar, algumas pessoas começaram gritos de “pula, pula”.

Foi necessário que parte dos bombeiros e a Polícia Militar acalmassem os curiosos e os dispersassem do local. Os bombeiros acabaram conseguindo fazer com que o homem se entregasse.

Ele foi atendido por uma equipe médica e, mais calmo, foi levado para a UPA Diamante, onde foi medicado. O homem foi encaminhado, pela PM, para o Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam).