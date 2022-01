Guarda Civil apreende mais de 160 kg de fios de cobre em Contagem

Além dos cabos, também foram apreendidos quatro facas, um alicate e quatro uniformes de carteiros (foto: Guarda Civil/Divulgação) A Guarda Civil de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, apreendeu mais de 160 kg de fios de cobre em um ferro velho no Bairro Jardim Vera Cruz, nessa quarta-feira (19/1).

“Além do prejuízo financeiro, a prática gera uma série de transtornos à população e ao comerciante, por meio da falta de energia, interrupção de serviços de telefonia e Internet e até na prestação de serviços públicos”, explica o guarda Leonardo Davi Guedes.

De acordo com a Guarda, o Grupamento de Rondas Ostensivas Municipais (Romu) chegou ao local após denúncias. A operação contou com o apoio do setor de Inteligência e do Comitê de Fiscalização (Comfisc).

Além dos cabos, também foram apreendidas quatro facas, um alicate e quatro uniformes de carteiros, novos e embalados. Ainda não se sabe qual seria a finalidade desses uniformes. A investigação será feita pela Polícia Civil.

Dois dos três suspeitos alegaram serem donos do estabelecimento e informaram que não sabiam da origem dos fios de cobre quando o compraram. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Contagem juntamente com o material apreendido. Os envolvidos também já tinham passagem pela polícia.

Segundo a Guarda Civil de Contagem, entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, mais de 1 tonelada de fios e cabos foram recuperados na cidade.