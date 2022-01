Prefeitura de BH amplia locais de testagem de COVID; veja como agendar

Testes de COVID serão disponibilizados pela PBH (foto: Pixabay/Reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte terá, a partir desta quinta-feira (20/1), mais dois locais para testagem de COVID-19. São eles: a Universidade Faminas e Centro Universitário UNA.





As marcações devem ser feitas, exclusivamente por meio do Portal da Prefeitura , e serão liberadas no PBH APP nos próximos dias. O horário de atendimento nos locais será das 8h às 17h.

De acordo com a prefeitura, serão ofertados para a população cerca de 100 testes rápidos de antígeno em cada uma das instituições. A ampliação será feita gradualmente.

O resultado será entregue ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.





O agendamento estará disponível diariamente a partir das 17h para as marcações no dia seguinte.



Ainda segundo a PBH, no momento, o estoque está abastecido nos mais de 160 locais de testagem disponibilizados no município, sendo os 152 Centros de Saúde, as nove UPAs e os dois Centro de Doenças Respiratórias (Cedor). O processo de agendamento, segundo a PBH, é uma parceria com a Unimed-BH.

Passo a passo



Quem apresentar sintomas de síndrome gripal e do primeiro ao sétimo dia quiser agendar um horário para o teste, basta acessar o Portal da PBH e fazer o cadastro no sistema com os dados. Isso possibilitará o acesso para o agendamento.





Na sequência, basta a pessoa digitar o CPF e data de nascimento e clicar em 'entrar'. Após esse processo será possível a marcação, além da escolha de uma data, horário e local para realização do exame. As opções serão de acordo com a disponibilidade.





Após o agendamento o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para a realização do teste.





Confira os endereços de coleta, conforme abaixo:





- Faminas- BH: Avenida Cristiano Machado 12.001 – Vila Cloris.





- Centro Universitário UNA: Avenida João Pinheiro, 580 – Lourdes.