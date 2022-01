Quem completou 4 meses da 2ª dose contra COVID em BH deve tomar o reforço

Se você já completou 4 meses da 2ª dose, procure um local de aplicação para receber o reforço (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Atenção, belo-horizontinos: qualquer pessoa que completou os 4 meses da segunda dose da vacina contra COVID-19 já pode procurar um ponto de aplicação para receber o reforço independentemente da idade . Centros de Saúde e postos extras, pontos de drive-thru e shoppings estão atendendo de segunda a sexta com horários específicos para cada local. Para mais informações, clique aqui









"Pessoas acamadas devem aguardar o contato das equipes da Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do horário”, complementa.





Acompanhe o cronograma da vacinação em BH:

Dia 20/01 (quinta-feira):

Primeira dose para crianças sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação.

Dose de reforço para pessoas de 49 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dose de reforço para pessoas de 19 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 21/01 (sexta-feira):

Dose de reforço para pessoas de 18 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação.

Vacinômetro

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nessa terça-feira (18/1), a capital mineira já completou 100% da população acima de 12 anos imunizada com a primeira dose e outros 93,8% da mesma faixa etária receberam a segunda aplicação. Enquanto isso, a dose de reforço chega a 31,5%.





Vale lembrar às pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra COVID-19: as chances de morrer são 11 vezes maiores do que as de alguém que completou o esquema vacinal. O dado foi levantado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).





O estudo, feito com estatísticas de dezembro, também aponta que aqueles que tomaram apenas a primeira dose veem a chance de morte diminuir duas vezes. “Quem insiste em desconfiar da vacina, dizer que é experimental, está provado. Não temos dúvida de que precisamos vacinar. Este estudo foi feito pela secretaria para confirmar a vacinação como a única saída para a pandemia”, alertou o secretário Fábio Baccheretti.