Vítima estava a uma altura de aproximadamente 6 metros (foto: Reprodução/brigadamunicipal.astolfodutra/Instagram) Um homem de 60 morreu eletrocutado na tarde dessa segunda-feira (17/1) na zona rural de Dona Euzébia, na Zona da Mata. Ele estava em um poste quando sofreu a descarga elétrica.









Ele estava a cerca de 6 metros de altura no poste, com um equipamento improvisado com ele, quando foi vítima de um choque e morreu.





O resgate só pôde ser concluído depois que técnicos dessa empresa foram acionados e desligaram a energia.





Além dos bombeiros, brigadistas e da equipe da empresa, estiveram no local a Polícia Militar (PM), a Defesa Civil de Dona Euzébia e um perito da Polícia Civil.