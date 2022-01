Decreto obriga volta do uso de máscaras em Patos de Minas

Uso de máscara estava desobrigado desde novembro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os moradores de Patos de Minas iniciam nesta segunda-feira (17/1) o primeiro dia útil com a volta da obrigatoriedade do uso de máscara na cidade do Alto Paranaíba. A prefeitura publicou decreto no sábado (15/1) para informar a exigência mesmo ao ar livre, o que estava liberado desde novembro . O motivo é o avanço de casos de COVID-19.