Principal avenida de Uberlândia está interditada após ser tomada pela água

Principal avenida de Uberlândia foi tomada pela água: autoridades consertam danos, como asfalto arrancado (foto: Reprodução/Redes sociais e Cleiton Borges/Secom/PMU)

Após alagamento que chegou a arrastar carros e inundar hospital , a principal via de Uberlândia está interditada nesta segunda-feira (17/1) e sem previsão de liberação total. A Avenida Rondon Pacheco, a mais importante da cidade do Triângulo Mineiro, se tornou um rio após forte chuva ontem (16/1) e teve parte do asfalto arrancada. Há, ainda, outros pontos de interdição pelo município.