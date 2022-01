Chuva alaga principal via de Uberlândia, arrasta veículos e inunda hospital

Avenida Rondon Pacheco foi a mais afetada pela chuva deste domingo (foto: Reprodução/Redes sociais)

Depois de três dias sem precipitações, uma forte chuva no fim da tarde deste domingo (16/1) trouxe estragos para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A principal avenida da cidade, mais uma vez, ficou completamente alagada pela enxurrada, arrastou carros e inundou um hospital e um clube.

Em menos de duas horas, o volume de chuva chegou a 75mm na região Leste da cidade e 53mm na zona Sul. Precipitações menos intensas foram registradas nas demais regiões da zona urbana.





A Avenida Rondon Pacheco se tornou um curso d'água e arrastou carros, destruiu asfalto e derrubou árvores. Houve tantos chamados feitos ao Corpo de Bombeiros que a via ficou interditada em sua maior parte, entre os Bairros Saraiva e Patrimônio, mesmo depois que a enxurrada cedeu.











Um hospital foi inundado e obrigou trabalhadores a deslocarem pacientes e acompanhantes das salas mais próximas da avenida. Não há informações de problemas mais graves com atendimentos.





Um clube próximo ao Rio Uberabinha foi tomado pela água. A garagem de um prédio também foi invadida pela enxurrada e afetou carros no local.





Avenidas como a Anselmo Alves dos Santos, João Naves de Ávila e Getúlio Vargas também tiveram pontos de alagamento.





Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e agentes da Secretaria de Trânsito e Transportes dão socorro e sinalizam trechos mais problemáticos.





Durante praticamente todo o mês de janeiro, choveu em Uberlândia, sendo que houve tempo ensolarado entre as tardes do dia 13 e deste domingo, a chuva mais forte do ano até agora. A previsão é de chuva até a próxima terça-feira (18/1).