Minas registra mais de 2 mil desalojados em 24 horas

Tromba d'água deixou quase 100 pessoas desalojadas em Barbacena na última terça (foto: Divulgação/ CBMMG)

Minas Gerais registrou, nas últimas 24 horas, 2.096 desalojados por causa das chuvas. Com isso, o número de pessoas no estado que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios é de 47.911.





Os números foram divulgados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) em novo boletim sobre as pessoas afetadas pela chuva em Minas Gerais neste domingo (16/1).O número de desabrigados também teve aumento em relação ao boletim passado. De acordo com a Defesa Civil, foram contabilizados 672 novos casos, chegando a 7.336.O estado já decretou situação de emergência em 377 cidades mineiras.Segundo a Cedec, 25 pessoas morreram por causa das chuvas que afetam o estado. Sendo assim, não houve mortes contabilizadas no último dia.Mas, o número de mortes ainda pode aumentar, já que as 10 vítimas do acidente em Capitólio não serão computados no balanço do período chuvoso até o encerramento das investigações.