Após trégua, chuva pode voltar a cair em BH neste domingo

Orla da Lagoa da Pampulha já registrou chuvas na manhã deste domingo (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Após trégua de três dias , a chuva pode voltar a cair em Belo Horizonte neste domingo (16/01). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que alerta para esta possibilidade em meio a um calor que pode chegar a 30º C. O órgão também faz um aviso quanto a um perigo potencial de tempestade na região da cidade belo-horizontina.









Já durante a noite, o céu deve ser de muitas nuvens com chance de chuvas isoladas. A temperatura deve variar entre 20º C e 30º C durante todo o dia, com queda na temperatura a partir de 18h42, quando o Sol se põe.





A umidade do ar gira em torno de 95% e 40% neste domingo em BH. A Defesa Civil emitiu um alerta para as pessoas se hidratarem neste fim de semana, diante de um possível tempo seco.





"A massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar inferior a 30%, no decorrer da tarde, até 18h de domingo (16). Redobre a sua atenção e hidrate-se", afirma o comunicado, emitido na última sexta-feira (14).