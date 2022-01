Risco de chuvas intensas e novos alagamentos ronda Minas Gerais

Cidades mineiras ainda se recuperam das chuvas, como Aimorés, que estava debaixo d'água na última quinta (13/1) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) veja lista ). Após um fim de semana mais ameno em relação às chuvas, Minas Gerais já deve ficar em alerta novamente. É o que indicam a meteorologia e os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cujo comunicado mais recente prevê risco, até a manhã de terça (18/1) de chuvas intensas e novos alagamentos em mais de 100 cidades mineiras ( aqui ).

Há previsão de chuvas no período da tarde para BH, Região Metropolitana, Zona da Mata, Sul, Sudoeste e Triângulo Mineiro. Já no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, há apenas uma pequena possibilidade de pancadas de chuva até o fim desta segunda.

Ainda de acordo com o Inmet, estas pancadas isoladas devem permanecer no estado até na sexta-feira (21/1), podendo ocorrer mais precisamente no período da tarde.

BH tem manhã com céu claro, mas com possibilidade de chuva (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

"Ainda tem a possibilidade de ocorrer estas pancadas mais fortes em um curto período de tempo, devido a disponibilidade de umidade que se mantém estável sobre Minas", explica Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.

“Entretanto, para as regiões Norte e Faixa Leste, as chances de ocorrerem chuvas são mais restritas”, destaca a meteorologista.

Temperatura

A menor temperatura de BH nesta madrugada foi 18,4° na estação do Cercadinho. A máxima deve ficar em 29°.

No estado, a mínima ocorreu em Maria da Fé, Sul de Minas, 14,9°C. A maior está prevista para chegar aos 35° no Vale do Rio Doce e Jequitinhonha.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci