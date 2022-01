Um dia após recorde, Minas tem mais 8,5 mil casos de COVID-19 em 24 horas

Procura por testes em Minas Gerais aumentou após as festas de fim de ano (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) Um dia após recorde no número de casos de COVID-19 em 24 horas desde o início da pandemia , em março de 2020, Minas Gerais registrou mais 8.527 diagnósticos positivos entre esse sábado (15/1) e este domingo (16/1). O recorde estabelecido nesse sábado foi de 19.153 novos, batendo os 18.910 registros da última sexta-feira (14) - que havia sido o máximo até então.









Com isso, Minas chega a um total de 2.357.908 casos positivos desde o início da pandemia. Com o aumento de novos casos, são 111.664 pacientes em acompanhamento, 2.189.415 pessoas recuperadas e 56.829 mortos pela COVID.





Ainda de acordo com números do governo de Minas, o estado tem 78,22% da população total imunizada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 73,46% com a segunda ou com a dose única. A cobertura da dose de reforço é bem menor em relação aos outros dois dados: 17,75%.