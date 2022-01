COVID-19: BH vacinou 2.843 crianças entre 5 e 11 anos no primeiro dia

Vacinação para este grupo segue até terça-feira, com repescagem a essas crianças (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Belo Horizonte vacinou contra a COVID-19 2.843 das crianças entre cinco e 11 anos de idade no primeiro dia de imunização desta faixa etária, nesse sábado (15/01) . A imunização, até então, acontece somente para os grupos prioritários - crianças com comorbidades ou deficiência permanente, indígenas, quilombolas, acamadas ou com mobilidade reduzida.









Nos dois dias de repescagem, Centros de Saúde, postos extras e pontos de drive-thru da vacinação em BH não contarão com imunização. Segundo a Prefeitura de BH, "as equipes de saúde estarão empenhadas na aplicação de vacinas em crianças acamadas ou com mobilidade reduzida e ações de repescagem em escolas".





Os horários de imunização nas escolas serão diferentes na segunda e na terça. Na segunda-feira (17), a vacinação acontece de 10h às 16h, enquanto no dia seguinte será de 9h às 16h. Os endereços podem ser verificados no site da Prefeitura de BH.





A imunização contra a COVID-19 aos demais públicos segue na quarta-feira (19), com a dose de reforço para pessoas de 53 e 51 anos - a data da segunda dose deve ter completado quatro meses.





BH recebeu 10.800 doses da vacina pediátrica da Pfizer e, para abrir ainda mais o leque para as crianças de 5 a 11 anos, precisa aguardar novas doses. A capital tem 193 mil crianças nesta faixa etária aptas a receber o imunizante.

Para se vacinar é necessário que os pais ou responsáveis apresentem o cartão de vacina e documento de identificação da criança.