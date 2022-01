Batida deixa sete feridos e uma pessoa morta no Norte de Minas

No total, sete pessoas se envolveram no acidente. Uma morreu (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

Dois carros bateram e sete pessoas ficaram feridas na MGC-404, em Salinas, no Norte de Minas, na noite dessa sexta-feira. Uma mulher morreu.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu próximo ao km 18.Segundo a corporação, o veículo, modelo Fiat/Pálio conduzido por J.F.S, com mais quatro passageiros – sendo dois adultos, uma criança e um bebê – se deslocava sentido Salinas quando bateu em outro carro do mesmo modeloO segundo veículo era dirigido por L.M.L, com mais duas passageiras do sexo feminino, e seguia em sentido oposto.Com o impacto da colisão, o motorista do primeiro veículo ficou preso às ferragens. Ele estava consciente e com fraturas múltiplas. Uma passageira do sexo feminino veio a óbito no local e os demais foram conduzidos ao Hospital Municipal de Salinas.Já no outro veículo envolvido, os ocupantes foram levados por unidade do Samu com ferimentos leves para o Hospital Santo Antônio, em Taiobeiras, na mesma Região.A pista precisou ser interditada nos dois sentidos.