Comportas da Hidrelétrica de Três Marias são abertas nesta sexta (14/1)

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) decidiu iniciar o procedimento de abertura das comportas da Usina Hidrelétrica (UHE) de Três Marias, na Região Central do estado, na manhã desta sexta-feira (14/1). A ação estava prevista para ocorrer na última quarta-feira, mas foi adiada.





"Considerando a tendência de redução das vazões no rio São Francisco no trecho entre a foz do Rio Abaeté e a cidade de Pirapora, será possível iniciar a abertura de comportas na UHE Três Marias a partir de sexta-feira, sem o agravamento da condição de cheia já vivenciada neste trecho", explicou a companhia.

De acordo com a Cemig, a redução das vazões no rio São Francisco é devido ao enfraquecimento do evento ocasionado pela formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que provocou as fortes chuvas no estado.

Dados da usina atualizados na manhã desta sexta-feira (14/1)



Diante da situação, para controlar a subida de nível do reservatório, que até as 9h desta manhã se encontrava com volume de 86,48%, a companhia começou a verter a água pelas comportas.

O trabalho será realizado por etapas que foram alinhadas junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Confira abaixo:





14/01/2022, sexta-feira: abertura das comportas com 500 m³/s às 8h00, totalizando 1.350 m³/s de defluência;

15/01/2022, sábado: ampliação do vertimento para 850 m³/s às 8h00, totalizando 1.700 m³/s de defluência;

16/01/2022, domingo: ampliação do vertimento para 1.400 m³/s às 8h00, totalizando 2.250 m³/s de defluência;

17/01/2022, segunda-feira: ampliação do vertimento para 2.000 m³/s às 8h00, totalizando 2.850 m³/s de defluência.





Conforme o comunicado da Cemig, as comportas permanecerão abertas após segunda-feira (17/1) e, de acordo com as condições que serão observadas na bacia do rio São Francisco nos próximos dias, não está descartado a possibilidade de novos incrementos.

Abertura não ocorria há dois anos

Segundo a Cemig, as comportas não são abertas desde o início de 2020 e, mesmo com essa vazão, a expectativa é de que o reservatório continue ganhando armazenamento até o final de janeiro.

“A Cemig segue monitorando a condição de operação do reservatório e novas ampliações podem ser necessárias, conforme as afluências verificadas no reservatório nos próximos dias”, diz a empresa.





