Cerca de 50 agências bancárias de BH estão fechadas por suspeita de COVID

Aviso colado na porta de uma agência do Bradesco na Avenida Cristiano Machado, senta quinta-feira (foto: Reprodução/ Redes Sociais ) Agências bancárias de Belo Horizonte estão enfrentando fechamento temporário por suspeita de funcionários contaminados pela COVID-19. Segundo um levantamento aproximado, feito pelo Sindicato dos Bancários de BH e Região, só nesta semana cerca de 50 agências de bancos privados suspenderam o atendimento e fecharam as portas.

Segundo Ramon Peres, presidente do Sindicato dos Bancários, obter esses dados é essencial. "De posse dos números, conseguimos uma negociação mais real com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), indicando que os protocolos sejam mais rígidos neste momento, tentando impedir que a contaminação avance nas agências", diz.

"O fato é, com os números aproximados que conseguimos, já é possível perceber que os protocolos precisam voltar, parece que os bancos flexibilizaram."



Durante esta semana, foram cerca de 50 denúncias de funcionários infectados com COVID-19 ou Influenza, além de 50 agências fechadas em BH e Região Metropolitana. Esses números, porém, não foram fornecidos oficialmente pelas instituições financeiras.

Uma reunião com a Fenaban está marcada para a próxima terça-feira (18/1) e o sindicato quer expor a necessidade de voltar com os regras de antes.



"Lá no início da pandemia tivemos uma conversa e negociamos protocolos rígidos, como redução do horário de atendimento, rodízio de funcionários, limitar o número de clientes dentro das agências, reforço do uso de máscara e álcool. Além de fechar a agência para a devida sanitização, quando houver um colaborador infectado", explica Ramon.





Um dos bancos que está com unidades fechadas é o Bradesco e, segundo afirmam em nota, se um funcionário se infectar, as equipes são imediatamente afastadas. "Em casos de confirmação de COVID-19 de algum funcionário, o Bradesco faz o afastamento imediato de toda a equipe daquela unidade e opta pelo fechamento temporário da agência para a realização do processo de sanitização".

A atitude de um, porém, não é regra geral. Segundo o Sindicato, cada banco tem um procedimento diferente e, já ocorreram casos em que os acordos sanitários não eram cumpridos.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também não tem um levantamento disponível sobre os casos COVID-19 entre os bancários, mas afirma que têm sido reportados 'da elevação, no setor bancário, do número de casos de contaminações pela nova variante da Covid-19' e que todos os bancos estão mantendo rigor nas medidas.

"A Febraban ressalta que os bancos mantêm o rigor nas medidas sanitárias não sendo verdadeira a afirmação de que houve relaxamento nos protocolos adotados. Além disso, continuamos dialogando com os sindicatos sobre todas as etapas de evolução da pandemia", afirma a federação em nota.

O Estado de Minas também procurou a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz