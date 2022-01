'Difícil dormir esta noite', diz sócio de hotel evacuado em Ouro Preto

Restaurante e hotel de mais de 60 anos tiveram de fechar as portas após deslizamento (foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS)

A noite promete longas horas de apreensão aos proprietários do hotel Aparecida e do restaurante Terra de Minas, situados na Praça da Estação, em Ouro Preto, Região Central do estado. Erguidos ao lado dos casarões destruídos esta manhã (13/1) pelo deslizamento do Morro da Forca, os imóveis foram evacuados pela Defesa Civil. Desde então, os proprietários permanecem em vigília na praça.





"Está todo mundo preocupado, né? É inevitável. Vai ser difícil, principalmente para o meu irmão, que admnistra os negócios, dormir esta noite", diz o sócio Djalma Silva. Fundados há 60 anos, os estabelecimentos são tradicionais na cidade. "O hotel foi do meu pai", conta o empresário.

Segundo ele, o restaurante estava vazio no momento do desabamento. Já os clientes da hospedaria foram removidos. Todas as reservas foram canceladas. A Defesa Civil ainda avalia se os imóveis correm risco. De acordo com o órgão, ao contrário dos casarões destruídos, que estavam interditados há dez anos, essas casas não estavam ameaçadas e tinham autorização para funcionar, já que são separadas do Morro da Forca pelo Córrego do Funil.





Esta condição, até então, garantia a segurança do hotel e do restaurante. Novas movimentações do barranco. Após a movimentação do barranco, o local está sendo reavaliado.





Praça isolada





Os imoveis situados num raio de cem metros do ponto do deslizamento foram evacuados, entre lojas e residências. A Defesa Civil não soube precisar quantas pessoas foram removidas. O Isolamento da área será mantido por tempo indeterminado até que os agentes façam a avaliação de risco das edificações





Na Rua Pacífico Homem, lateral ao Morro da Forca, 35 imóveis foram evacuados.