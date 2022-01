Divinópolis, enfim, respira: 'agora que o terror passou, posso dormir'

As ruas do Bairro Candelária, antes cheias de moradores apreensivos e máquinas, ficaram vazias com o fim do alerta



“Agora que o terror passou, posso dormir. Queira ou não, foi uma semana de espera, do vai e não veio”, afirma sem esconder o cansaço e o semblante de quem só agora viu “a ficha cair”.

Ela, assim como vários moradores do Bairro Candelária, na cidade do Centro-Oeste mineiro, precisaram deixar as casas após a abertura das comportas da barragem de Carmo do Cajuru e ampliação da vazão. Hoje, com o risco de alagamento descartado, a prefeitura autorizou o retorno.