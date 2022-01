Homem é espancado até a morte em banheiro de rodoviária

Vítima foi encontrada no banheiro do terminal (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 28 anos foi espancado até a morte na rodoviária da cidade de São Gotardo, no Alto Paranaíba, na tarde dessa terça-feira (11/1). Dois homens foram presos suspeitos do crime, mas ainda não se a motivação da dupla. Este foi o primeiro homicídio do ano de 2022 no município.



Ele chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu. Ele teve afundamento craniano e trauma no tórax.



Uma pessoa contou que a vítima, momentos antes do crime, estava na rodoviária e bebia com dois homens. Em determinado momentos, eles entraram no banheiro e depois dois deles saíram correndo do local.



Com informações sobre os suspeitos, a polícia conseguiu encontrá-los próximos da rodoviária. Detidos, eles confirmaram que agrediram a vítima com chutes e socos no rosto, mas não quiseram dizer o motivo da possível briga. Disseram ainda que os três estavam em situação de rua e dormiam no terminal.



Eles tiveram a prisão ratificada por homicídio e fora encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas.