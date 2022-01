Trator retira lama de rua de Sabará e joga em rio

Em meio à lama deixada pela enchente, em Sabará, é possível ver restos de árvores e lixos sólidos: porém, no vídeo não é possível saber se há a separação desse resíduo (foto: Reprodução/Redes sociais) Muita lama e resíduos como galhos e troncos de árvores foi o que se viu pelas ruas de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), após a água da enchente abaixar. Nesta terça-feira (11/1), tratores e toda a equipe de infra-estrutura do município trabalhava para limpar e desobstruir os vários pontos da cidade que sofreram com alagamentos das fortes chuvas dos últimos dias. Um vídeo gravado por um morador, porém, levantou uma polêmica e viralizou ao questionar a forma como a limpeza estava sendo feita.

O engenheiro civil, mestre em geotecnia e sócio da MMF Projetos, Denis Suzuki, assistiu ao vídeo e pontuou os possíveis problemas que podem ser acarretados.





"No vídeo vemos lama misturada a resíduos vegetais. Pegar e jogar no rio não é a forma adequada de descarte. Neste material tem solo, tem lixo que veio de outras áreas de deslizamentos carreado de outras localidades. Jogar no leito do rio você acaba promovendo outros problemas como, por exemplo, todo o assoreamento do rio dali para baixo", inicia.





"Isso vai piorar a situação em chuvas futuras porque diminui a sessão de escoamento do rio, além de contaminar ou ajudar a piorar os parâmetros de qualidade da água”, complementa o engenheiro.

“O correto seria o recolhimento desse material em caminhões e levar para aterro sanitário. Obviamente que no rio não é a forma adequada”, aconselha o engenheiro.

Procurada, a Prefeitura de Sabará informou que está trabalhando contra o tempo para conseguir sanar os problemas causados pela chuva, e a avenida apontada no vídeo é o principal acesso ao Centro Histórico.





"Manter o trecho interditado por mais alguns dias seria colocar milhares de vidas em risco, com a grande probabilidade de acidentes e outros transtornos nos desvios por dentro das estreitas ruas", argumentou, em trecho de nota (leia a íntegra abaixo).

Devido a isso, a administração diz que houve de forma emergencial o descarte, considerando que o baixo índice de material sólido não ocasiona o assoreamento do rio. A assessoria de comunicação pontuou que todos os demais resíduos estão sendo recolhidos e direcionados para o aterro sanitário, como galhos, pedaços de madeira, plástico, isopor e restos de móveis.

Nota da Prefeitura de Sabará

"Estamos trabalhando contra o tempo para solucionar todos os problemas que as chuvas trouxeram para a nossa cidade. E um deles é a obstrução do principal acesso ao Centro Histórico, local já naturalmente estreito e com um enorme fluxo diário de veículos. Manter o trecho interditado por mais alguns dias seria colocar milhares de vidas em risco, com a grande probabilidade de acidentes e outros transtornos nos desvios por dentro das estreitas ruas. Diante disso, e considerando a grande dificuldade de carregamento e transporte do material viscoso (lama), que contém muita água, estando praticamente em estado líquido, foi realizado o descarte no próprio curso d'água, considerando que o baixo índice de material sólido não ocasiona o assoreamento do rio. Ressaltamos, ainda, que todos os demais resíduos estão sendo recolhidos e direcionados para o aterro sanitário, como galhos, pedaços de madeira, plástico, isopor e restos de móveis, por exemplo".