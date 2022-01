Bombeiros corrigem número e dizem ter resgatado 4 corpos no Retiro do Chalé

Bombeiros resgataram corpos e retiraram carro da lama (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais corrigiu, na noite desta segunda-feira (10/1), a informação de que teria encontrado os corpos das cinco vítimas do veículo que ficou soterrado depois de ser atingido por um deslizamento de terra, no Retiro do Chalé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As buscas, portanto, continuam.