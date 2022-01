Rio Paraibuna tem 2ª maior cheia em 20 anos e começa a transbordar em JF

Nos últimos quatro dias choveu em Juiz de Fora mais da metade do esperado para o mês (foto: Reprodução/Redes sociais)

O Rio Paraibuna, que corta o município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, transbordou no fim da tarde desta segunda-feira (10/1), na altura no Bairro Industrial, na Zona Norte da cidade. Conforme a Defesa Civil, a situação é de alerta máximo, com risco de transbordamento por toda a cidade, incluindo a Região Central. No início desta noite, já havia ocorrências de alagamento.