'Minas tem todos os recursos à disposição', diz secretário de Defesa Civil

Famílias são resgatas de barco, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, disse nesta segunda-feira (10/1), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, que o governo federal colocou todos os recursos à disposição de Minas Gerais para ajudar no resgate e socorro aos atingidos pelas chuvas no estado

“Pelo governo federal, já fizemos contato com o governo e a Defesa Civil do estado, e colocamos todos os recursos do governo federal à disposição: aeronaves da FAB, militares, barcos. Todos os recursos do governo federal estão disponíveis para o estado: socorro, abrigamento, assistência, tudo o que o estado precisar”, afirmou durante entrevista coletiva.





“A questão dos desabrigados muda muito. Às vezes, as pessoas saem de suas casas para o abrigo. Quando a água baixa, ela volta no mesmo dia para limpar sua casa. É um número que oscila muito, pode aumentar mas também diminuir. Ainda que muitas pessoas tenham ficado desabrigadas, a cada dia (que o balanço) atualiza pode até diminuir.”





Ele lembrou que as operações de resgate, além do número de pessoas que ainda estão ilhadas, esperando por ajuda, é de responsabilidade de cada município.





Liberação de recursos para os afetados





O secretário explicou que a liberação de recursos, para os atingidos pelas chuvas no estado, depende da solicitação de cada uma das cidades afetadas.





“Liberamos mais de R$50 milhões para municípios afetados por desastres na Região Norte do estado. Estaremos liberando recursos para a cidade de Betim, em função da agilidade de seus processos. Estamos aguardando no governo federal, a demanda dos municípios para que possamos atendê-los.”





Segundo Alexandre Lucas, o governo federal disponibiliza recursos orçamentários de diversos ministérios.





“Para insumos da saúde, o ministério da Saúde. O ministério da Cidadania tem recursos disponíveis para abrigamento e assistência social. O ministério do Desenvolvimento Regional, através da secretaria nacional de Defesa Civil, tem recursos para assistência humanitária, restabelecimento de cidades e reconstrução de infraestruturas públicas destruídas.”





“O importante é que as cidades entrem em contato com o governo federal através dos respectivos sistemas de saúde, assistência social e defesa civil, demandando as suas necessidades”, completou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria