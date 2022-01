Homem morre soterrado e outro é arrastado pela correnteza em Minas

A força das águas derrubou casas e arrastou automóveis e até um ônibus escolar em Dores de Guanhães (foto: Reprodução/Redes Sociais) As chuvas que atingiram o Vale do Rio Doce neste fim de semana causaram muitos estragos na região. Um homem de 44 anos morreu depois que a própria casa caiu, em Dores de Guanhães, na noite de domingo (9/1). Ele foi retirado dos escombros, mas já estava morto. Outro homem despareceu na enxurrada durante a chuva forte.

Ao todo, foram sete vítimas levadas para o HIC. Segundo a Polícia Militar, três pessoas estavam estáveis e quatro em estado grave. Duas pessoas foram transferidas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

A Prefeitura de Guanhães está dando o suporte necessário à Prefeitura de Dores, com o envio de ambulância, caminhão-pipa e servidores de diversas áreas para auxiliar nos trabalhos de socorro à população.

Na manhã desta segunda-feira (10/1), militares do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares chegaram à cidade para reforçar as buscas ao homem que está desaparecido desde o domingo. As buscas continuam.