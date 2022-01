Atenção: BR-040 vai permanecer interditada até mineradora dar garantia

Limpeza da BR-040 só vai começar com o aval de autoridades geotécnicas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O trecho interditado da BR-040 em virtude do transbordamento da barragem da Mina de Pau Branco , em Nova Lima, neste sábado (8/1), não tem prazo para ser liberado. Equipes da Agência Nacional de Mineração (ANM) e do setor de Meio Ambiente do governo mineiro trabalham ao lado de geotécnicos para avaliar a estabilidade do dique que não suportou as fortes chuvas.



O incidente ocorreu no meio da manhã. Os militares do Corpo de Bombeiros começaram a atuar no caso às 10h30. Desde então, não é possível trafegar em parte dos dois sentidos da BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro.





"Enquanto os órgãos que cuidam das questões afeitas ao dique não se manifestarem sobre a estabilidade dele, a rodovia não será liberada", disse, no fim da tarde de hoje, em entrevista coletiva, a tenente-coronel Gracielle Rodrigues Santos, coordenadora-adjunta da Defesa Civil Estadual."Só depois da avaliação é possível iniciar o processo de limpeza da via, para que as equipes de limpeza não tenham risco adicional com eventual novo galgamento da estrutura", emendou Renato Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM).

Já a ANM informou que a rodovia deve permanecer totalmente interditada até "a mineradora Vallourec apresentar declaração de estabilidade das suas estruturas localizadas às margens do km 562 e 563, em Nova Lima (MG)". "Manteremos os usuários informados em boletins periódicos", informou, por nota (íntegra abaixo).



O incidente com a barragem, controlada pela mineradora Vallourec, deixou uma pessoa ferida. O lamaçal que chegou à BR-040 a atingiu, mas as consequências não foram graves, e ela deve ser liberada do hospital ainda neste sábado.



O transbordo fez o Corpo de Bombeiros evacuar seis casas que ficam na rota de eventual inundação. A esperança, no entanto, é que um rio nas proximidades contenha o material derramado.

Dique 'cumpriu a função'



Os diques são erguidos para, justamente, conter transbordamentos. Segundo Renato Brandão, a estrutura instalada na barragem de Pau Branco teve papel importante. "O entendimento é que o dique, inclusive, cumpriu a sua função, e é importante para diminuir o carreamento como estrutura de mitigação de danos", explicou.



A função do dique é que faz com que ele seja construído nas proximidades da rodovia. "Os diques são construídos próximos às estruturas de mineração para conter o material que é carreado. Tivemos um evento que trouxe um volume maior de material e fez com que o dique não conseguisse conter todo o material", observou Brandão.



Ainda de acordo com o presidente da FEAM, o dique se rompeu por um escorregamento de materiais em volume muito grande.



"São escorregamentos de materiais que podem acontecer em virtude das chuvas extensas. É um processo natural. Em função das chuvas, aconteceu em volume maior".

Nota da Agência Nacional de Mineração

"A Agência Nacional de Mineração determina a interdição total da BR-040 até a mineradora Vallourec apresentar declaração de estabilidade das suas estruturas localizadas às margens do km 562 e 563, em Nova Lima (MG). Manteremos os usuários informados em boletins periódicos".