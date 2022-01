Homem que faz parte da lista dos 21 mais procurados de Minas é preso

Lucas Mendes da Cruz estava foragido há 12 anos (foto: PMMG)

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (7/1), no Bairro Amarante, em Betim, na Grande BH, Lucas Mendes da Cruz, 35, que estava foragido da justiça há 12 anos. Ele, que é um dos 21 fugitivos mais procurados de Minas Gerais, é condenado por crimes de homicídio e tráfico de drogas. Em poder do preso, foram apreendidos R$ 147.500,00 em espécie, oriundos do tráfico de drogas.

A prisão do fugitivo foi possívelpor causa de um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de Ipatinga.

Desde que Luiz Mendes fugiu, ele vinha sendo procurado. Há poucos dias, os policiais tiveram a informação de que ele estaria agindo dentro do tráfico de drogas e que Betim seria seu reduto.

A partir dessas suspeitas, os policiais foram fechando o cerco e conseguiram chegar ao fugitivo, que estava atuando como chefe do tráfico no Bairro Amarante, em Betim. Quando ele viu a polícia, tentou fugir, levando uma mochila, onde estava o dinheiro. Foi alcançado por um dos policiais e capturado.

Ao efetuar a prisão, na Rua Alvarenga Peixoto, 53, os policiais apreenderam, além do dinheiro, proveniente do tráfico de drogas, uma pistola PT 380, munições dessa arma, um carregador de munição, duas cadernetas com anotações do tráfico de drogas, e duas identidades falsas.

O mais surpreendente, segundo os policiais que realizaram a prisão, comandados pelo tenente Campelo, foi a quantidade de dinheiro. Grande parte era de notas pequenas e os policiais demoraram cerca de uma hora para conseguir contar tudo.