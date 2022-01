Foragido do presídio de São Sebastião do Paraíso é preso em Pratápolis

Momento em que o foragido da Justiça desce de viatura da PM com a cabeça enfaixada (foto: PMMG/Divulgação)

Um jovem, de 19 anos, que fugiu do Presídio de São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas, em 12 de dezembro, foi recapturado em Pratápolis, cidade vizinha. Durante um patrulhamento de rotina, a PM de Pratápolis foi informada, às 9h20 deste domingo (02/01), que um homem estava detido na comunidade de Três Fontes.



Ryan Aparecido Rodrigues, que tinha fugido de São Sebastião, estaria cometendo vários delitos na região. Quando a PM chegou, o jovem estava com as duas mãos amarradas e foi espancado por populares, que não foram identificados.



Ele passou por exames no Hospital de Pratápolis, sofreu várias escoriações e corte no couro cabeludo. Depoi,s foi levado para o Hospital de Itaú de Minas para exame de raio-X da face, mas nenhuma fratura foi constatada.





Nos dias em que esteve foragido, Ryan cometeu roubos em Fortaleza de Minas, Jacuí e Capetinga e furto em Fortaleza de Minas. No domingo (26/12), ele foi acusado de assaltar uma propriedade rural com outros comparsas.







Mulher de lavrador foi estuprada por bandido



Outros três acusados foram presos em São Tomas de Aquino em 27 de dezembro . Eles são suspeitos de roubar um casal em uma propriedade rural. Uma mulher de 26 anos, mãe de uma criança de 3 anos, foi violentada por um dos bandidos, depois que seu marido foi rendido pelos assaltantes e levado para outras dependências da propriedade.



Além de aparelho de TV, celular e outros pertences das vítimas ainda foram levados um Celta com placas de Ribeirão Preto (SP) e um trator Massey Ferguson, além de ferramentas em geral.



A ocorrência foi relatada no domingo (26/12), através de ligação telefônica à central da Polícia Militar, com a denúncia de um roubo na propriedade rural.



O lavrador, de 32 anos, disse que por volta das 21h escutou um forte barulho da porta de sala de sua casa. Após se levantar, deparou com quatro indivíduos que, portando uma faca anunciaram o assalto, ordenando que ele retornasse para o quarto onde estava sua esposa e a filha.



As vítimas foram mantidas deitadas no quarto por todo o tempo sendo obrigadas a ficar de cabeça baixa. Os assaltantes exigiam que fossem entregues as chaves dos veículos que estavam próximos à residência.



O lavrador foi levado para o banheiro da casa e separado da esposa e da filha. Posteriormente, o homem foi levado até a sede da fazenda onde os bandidos fizeram uso de vinho e cerveja que estavam no local.



A mulher do lavrador relatou que um dos indivíduos, descrito como magro, moreno e estatura de aproximadamente 1,70m e que estava encapuzado, permaneceu com ela e a filha no quarto. Em dado momento ordenou que ela mantivesse relações sexuais com ele, caso contrário mataria a criança.





A fuga

Ryan, de 19 anos, era foragido da Justiça quando foi contido por populares (foto: PMMG) Ryan Aparecido Rodrigues fugiu do Presídio de São Sebastião do Paraíso por volta das 14h30 do dia 12, de acordo com a informação foi da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG).



Chovia muito na hora da fuga. O detento tinha se envolvido em uma briga dentro da cela e se recuperava de ferimentos em uma solitária, momento em que arrancou a proteção de tela de um buraco no compartimento e fugiu.



Do local onde estava a guarda não era possível avistar a cela. A fuga foi detectada de imediato e a direção da unidade prisional acionou a Polícia Militar para varreduras na região. Foi feito o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e instaurado um procedimento interno para apurar as circunstâncias do fato.



Desde então, o detento vinha praticando delitos com comparsas na região. Ele foi levado para o Presídio de Passos.