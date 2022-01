Ladrão assalta a mesma padaria duas vezes em BH

Padaria onde ocorreu o assalto: ladrão roubou o estabelecimento pela segunda vez (foto: Google maps)

Um ladrão que assaltou duas vezes a mesma padaria, na Rua Furquim Werneck, Bairro Tupi A, em Belo Horizonte, é procurado pela Polícia Militar, que conseguiu as imagens do roubo através de câmeras de vídeo do estabelecimento.

No segundo assalto, nesta sexta-feira (7/1), o homem se aproximou do caixa e rendeu a funcionária. Depois de mostrar um revólver, que retirou da cintura, ele mandou que ela abrisse o caixa. O bandido, então, retira o dinheiro, que, naquele momento ainda era pouco, cerca de R$ 100.

Ao ver as imagens, funcionários da padaria e o proprietário reconheceram o ladrão como sendo o mesmo que já havia roubado o estabelecimento em 11 de fevereiro de 2021.

As imagens, desse assalto e do anterior, foram repassadas à PM. Existe a suspeita de que o ladrão seja o mesmo que tem agido no bairro e tenha roubado outros estabelecimentos.