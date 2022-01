Dupla capota carro na BR-040 ao fugir da PM e complica trânsito em Contagem

Acidente ocorreu no início da tarde (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )

Por volta das 15h40, a pista estava interditada parcialmente sentido Rio de Janeiro. Havia registro de lentidão de oito quilômetros.



Aguarde mais informações

Dois homens ficaram feridos ao capotar o carro na BR-040 durante perseguição policial no início da tarde desta sexta-feira (7/1), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava em fuga quando colidiu com uma carreta e capotou na via.Os dois homens foram conduzidas com ferimentos leves pela Via 040, concessionária que administra a rodovia, para o Hospital Municipal de Contagem.