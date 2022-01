Bebê é internado com fratura no crânio em Minas e polícia investiga

Criança está em observação na UPA de Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

A Polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba, investiga se um bebê de 7 meses que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, no último domingo (2/1), foi vítima de maus-tratos. A criança apresentava fraturas na clavícula e no crânio, além de arranhões e um ferimento no olho, o que levou os profissionais de saúde a acionarem a Polícia Militar na segunda-feira (3/1). O caso só foi divulgado hoje (4/1).