Idoso de 81 anos é brutalmente agredido no meio da rua sem motivo evidente

Idoso recebe violento golpe ao atravessar a rua em Juiz de Fora (foto: Reprodução/Câmeras de monitoramento) Câmeras de monitoramento em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, flagraram o momento no qual um idoso de 81 anos foi brutalmente agredido por um jovem, de 19, no Bairro Ipiranga, na Zona Sul da cidade. A agressão ocorreu no último domingo (2/1).

Com o impacto do violento golpe, ele cai após perder o equilíbrio e bate com as costas no asfalto, no meio da via.

Atenção! As imagens podem ser consideradas perturbadoras por algumas pessoas:

A vítima procurou a Polícia Militar (PM), e a ocorrência foi registrada como lesão corporal. Em depoimento às autoridades, o idoso disse não saber o que motivou a agressão e que foi abordado pelo homem pouco tempo após sair de uma missa.

Embora a PM já tenha identificado o autor, o mesmo ainda não foi localizado. As autoridades também informaram que o agressor já tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo, furto tentado, porte de arma branca e agressões.

Ainda conforme a PM, a própria mãe do suspeito já chegou a registrar denúncias contra ele. O idoso passa bem, na medida do possível.