Ouro Preto tem 9 famílias desabrigadas e mais de 6.500 pessoas em risco

Nove famílias foram obrigadas a sair das respectivas casas em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, após as fortes chuvas desta semana. Elas ficaram desabrigadas após um deslizamento de terra hoje (4/1) no Bairro Padre Faria, localizado na Serra de Ouro Preto. Além disso, 6.500 pessoas estão em risco - e a gestão municipal orienta que aprendam a "conviver com o risco". "O que orientamos é que as pessoas aprendam a conviver com o risco, observando a área onde moram, se há alagamento, infiltração e trincas. É impossível falar em remover cerca de 7 mil pessoas de uma área, que vai desde o bairro Veloso até o Taquaral", afirma o secretário de Defesa Social de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves.

O secretário afirma ainda que a formação geológica da área contribui para deslizamentos de terras e que as chuvas servem como gatilhos. O Plano de Contingenciamento, Plancon , criado em setembro, já identificou a área do Padre Faria como parte das 313 áreas de risco de desabamentos.

Segundo o secretário, assim que a terra começou a deslizar, as equipes de assistência social, secretaria de Obras, Corpo de Bombeiros e secretaria de Defesa Civil tomaram as providências na retirada das famílias e fizeram o isolamento da área. Do total, duas famílias foram encaminhadas para um abrigo da cidade e as outras sete estão em casas de parentes.

Perigo à vista

O secretário alerta que a previsão do tempo é que até sábado: até lá, a previsão é de que a região Central de Minas Gerais receba 240 milímetros cúbico de água e outros acidentes podem ocorrer.

“Para qualquer emergência, liguem para o Copo de Bombeiros, no 193; Polícia Militar, no 190; Defesa Civil, 199 e Guarda Municipal, no 153. Qualquer porta de entrada da informação será acionado o Plancon para que sejam dadas as respostas”.

Juscelino Gonçalves também afirma que o Plano Municipal de Redução de Riscos é o que tem de mais avançado na prevenção de acidentes na cidade histórica. O guia tem apoio da escola de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, que vai trabalhar nas áreas onde o poder público necessita fazer as intervenções.