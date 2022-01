Polícia desmantela quadrilha de tráfico de drogas em Juiz de Fora

Parte do material apreendido com o maior e tr~es menores em residência de Juiz de Fota (foto: PCMG)

A Polícia Civil desmantelou nesta quinta-feira (6/1) um grupo criminoso suspeito de tráfico de drogas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A quarta fase da Operação Clareou resultou na prisão de um homem, de 20 anos, e apreensão de três menores, de um de 16 anos e dois de 17, todos numa residência do Bairro Santo Antônio, onde foi encontrado um grande volume de drogas. No total, são oito adultos presos e oito menores apreendidos.

Segundo o delegado Rafael Gomes, da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, nesta quarta fase da operação foram encontrados no local 110 pedras de crack, prontas para a venda; 30 pinos de cocaína; um tablete de maconha; uma bucha da mesma droga; aproximadamente 100 gramas de cocaína, considerada de alta pureza; oito pedras grandes de crack e duas balanças de precisão.

As investigações, segundo o delegado, apontam que todos são integrante de uma quadrilha suspeita de atuar no tráfico com ramificações na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas, e no Paraguai.

“As operações foram deflagradas, após a realização de trabalhos investigativos que indicaram que jovens estavam sendo trazidos para Juiz de Fora, oriundos de Montes Claros, para atuar na mercancia de drogas”, explica ele, reforçando que as ações prosseguem com o intuito de coibir a prática criminosa.