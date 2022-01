Em sete dias, Defesa Civil de BH atendeu 177 chamados de risco geológico

Abatimento de piso: 3

Abatimento do solo: 2

Danificação ou destruição de habitações: 7

Desabamento parcial de muro de arrimo: 10

Deslizamento de encosta: 10

Erosão de causa humana: 2

Erosão de causa natural: 1

Escorregamentos ou deslizamentos: 9

Infiltração: 29

Tombamento ou desabamento de muro - total ou parcial: 5

Trincas: 99 No início da tarde desta sexta-feira (7/1), a Defesa Civil foi até a Rua Treze de Setembro, 171, na Vila Leonina, para interditar um imóvel em que parte da estrutura desabou. Segundo o órgão, existe risco de outros desabamentos. Não houve vítimas.



Devido ao grande volume de chuvas previsto para os próximos dias na capital mineira, o órgão emitiu na manhã desta sexta-feira (7/1), um alerta de risco geológico para cinco regionais. O comunicado tem validade até terça-feira (11/1). Devido ao grande volume de chuvas previsto para os próximos dias na capital mineira, o órgão emitiu na manhã desta sexta-feira (7/1), um alerta de risco geológico para cinco regionais. O comunicado tem validade até terça-feira (11/1).





As regionais em risco considerado "forte" são Leste, Centro-Sul, Noroeste, Oeste e Barreiro. As regiões tiveram registros maiores ou igual a 70 milímetros de acúmulo de chuvas em 72 horas.

"Em virtude do volume das chuvas previstas para os próximos dias, existe a possibilidade de risco geológico até terça-feira (11). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", destaca o órgão municipal.

Veja as recomendações:

Coloque calha no telhado da sua casa;

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;

Não jogue lixo ou entulho na encosta;

Não despeje esgoto nos barrancos.

Sinais de chances de deslizamentos:

Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores.

Alertas por SMS

Os moradores de BH podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.