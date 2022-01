BH deve vacinar crianças contra a COVID-19 na 2ª quinzena de janeiro

Crianças receberão doses da farmacêutica Pfizer (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A vacinação das crianças de 5 a 11 anos vai começar neste mês em Minas Gerais, que tem cerca de 1,8 milhão de pessoas nesta faixa etária. Somente em Belo Horizonte, são 193 mil crianças aptas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a previsão é de que Minas receba 370 mil doses ainda neste mês.

17:26 - 06/01/2022 PBH abre 66 novos leitos de enfermaria no SUS e ocupação tem redução Estado de Minas, com base nas informações repassadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Prefeitura de Belo Horizonte, mostra que a capital mineira deve começar a vacinar as crianças de 5 a 11 anos por volta de 18 de janeiro. As datas certas para imunizar os pequenos, porém, ainda não foram divulgadas. Uma projeção feita pelo, com base nas informações repassadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Prefeitura de Belo Horizonte, mostra que a capital mineira deve começar a vacinar as crianças de 5 a 11 anos por volta de 18 de janeiro.

A primeira remessa de vacinas chegará ao Brasil em 13 de janeiro e no dia 14 começa a ser distribuída, de acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.

Segundo a SES-MG, as remessas recebidas anteriormente levaram cerca de um dia para serem distribuídas em regionais como BH e Região Metropolitana e dois dias para cidades mais distantes.

Além disso, Minas está apta para realizar a distribuição imediata. "O Governo de Minas já está preparado para receber e fazer a distribuição das vacinas contra a covid-19 para o público infantil. A previsão é a de receber 370 mil doses ainda neste mês", afirma em nota.

Considerando que a secretaria terá acesso ao lote distribuído pelo Ministério da Saúde em 15 de janeiro e levará cerca de um dia para iniciar a redistribuição pelo estado, Belo Horizonte poderá receber as doses pediátricas dia 16.

A Prefeitura de BH afirma que a expectativa é começar a vacinação assim que o lote for recebido e há possiblidade de, inclusive, disponibilizar os postos aos sábados. Entretanto, precisa de dois dias após o recebimento, para organizar questões logísticas.

"Belo Horizonte prevê iniciar a vacinação dois dias após o recebimento das doses. Este prazo é necessário para conferência e distribuição das doses aos locais de vacinação. As faixas etárias que serão convocadas dependem do quantitativo de doses que serão entregues ao município", diz por meio de nota.

Ou seja, se a distribuição ocorrer a partir do dia 14, como anunciado pelo Ministério da Saúde, a capital mineira provavelmente começará a vacinação desta faixa-etária em 18 de janeiro.

Tanto a prefeitura de Belo Horizonte, quanto a SES-MG, reforçam que as datas de recebimento e distribuição dependem das entregas do Ministério da Saúde.

Como será

Segundo a SES-MG, serão vacinados primeiramente crianças com comorbidade ou deficiência permanente, quilombolas e indígenas. Em seguida, por ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas).

Para receber a dose em Belo Horizonte, a criança deve estar acompanhada de pais ou responsáveis e apresentar cartão de vacina e documento de identificação.

Entenda

No Brasil, 301 crianças morreram em decorrência da doença desde a chegada do coronavírus até 6 de dezembro de 2021, o que, em 21 meses de pandemia, significa 14,3 mortes por mês, ou uma a cada dois dias.





A disponibilização da vacina Pfizer contra a COVID-19 para crianças de 5 a 11 anos foi autorizada pela Anvisa no mês passado. Por isso, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para que, segundo a pasta, pais e responsáveis opinassem sobre o assunto.

"A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a previsão é que a primeira remessa das vacinas contra Covid-19 para crianças com idade entre 5 a 11 anos seja enviada pelo Ministério da Saúde aos Estados no dia 13 de janeiro. Assim que a remessa chega ao Estado é feita a distribuição aos municípios, em prazos e logística específicos do governo estadual.

Belo Horizonte prevê iniciar a vacinação dois dias após o recebimento das doses. Este prazo é necessário para conferência e distribuição das doses aos locais de vacinação. As faixas etárias que serão convocadas dependem do quantitativo de doses que serão entregues ao município.

Para receber a dose da vacina, a criança deve estar acompanhada de pais ou responsáveis e apresentar cartão de vacina e documento de identificação."

"O Governo de Minas já está preparado para receber e fazer a distribuição das vacinas contra a covid-19 para o público infantil. A previsão é a de receber 370 mil doses ainda neste mês. A chegada das primeiras remessas está prevista para a segunda quinzena de janeiro.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que seguirá a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. Serão vacinados primeiramente crianças com comorbidade ou deficiência permanente, quilombolas e indígenas.

Em seguida, a vacinação acontecerá em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas). A SES destaca que a aplicação de doses depende da entrega de imunizantes pelo Ministério da Saúde.

No estado de Minas Gerais, a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.698, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, que "Aprova a vacinação de crianças, de 5 (cinco) a 11 (onze) anos de idade, contra a COVID19, no Estado de Minas Gerais", disponível em http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/deliberacao-no-3-698-de-29-12-2021-aprova-a-vacinacao-de-criancas-de-5-a-11-anos-de-idade-contra-a-covid19/?wpdmdl=9987, determina:

Art. 2º - A vacinação contra a COVID-19 será operacionalizada para todas as crianças de 5 (cinco) a 11 (onze) anos que se apresentarem, indistintamente, desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis, em todos os pontos de vacinação organizados no Sistema Único de Saúde.

§ 1º - Todos os pontos de vacinação deverão observar os grupos etários e o esquema vacinal aplicável no momento da administração, independente de prescrição médica.

§ 2º - Deverá ser exigido um documento de identificação oficial da criança, para fins de registro de informações no cartão de vacinação e no sistema de informações do Ministério da Saúde, conforme o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 197, 26 de dezembro de 2017.Sendo assim, no estado de Minas Gerais, conforme a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.698, "todos os pontos de vacinação deverão observar os grupos etários e o esquema vacinal aplicável no momento da administração, independente de prescrição médica".

A logística de distribuição das doses para as regionais de saúde, para a imunização de crianças com idade entre 5 e 11 anos, depende do envio das doses por parte do Ministério da Saúde. A chegada das primeiras remessas está prevista para a segunda quinzena de janeiro.

Atualmente, as doses recebidas em Minas são transportadas para a Central Estadual da Rede de Frio, logo após o desembarque. A distribuição para as regionais de saúde começa imediatamente, após a conferência das doses."