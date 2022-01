Praça da Liberdade ficará iluminada com decoração de Natal só até amanhã

Praça da Liberdade iluminada assim, igual nesta foto, só até amanhã (6/1) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O belo-horizontino, moradores da região e turistas devem ficar atentos. A tradicional decoração natalina da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital mineira, se encerra nesta quinta-feira (6/1). É isso mesmo: se você ainda não viu de perto o show de luzes - ou quer revê-lo -, tem pouco tempo!

Amanhã (6/1), está prevista uma celebração de Folia de Reis, por grupo folclórico de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, fechando as comemorações natalinas.









A iluminação nos mais de 35 mil metros quadrados da praça é composta por túneis de led, animais de arame iluminados e milhares de pontos de luz. As luzes se acendem por volta das 18h30. Parte da iluminação é apagada às 23h, enquanto o restante da praça fica aceso até mais tarde.





A iniciativa, responsável pelas projeções da iluminação especial no local, é uma das selecionadas em edital público realizado pela Cemig. A companhia é uma das maiores incentivadoras culturais do estado e patrocina, atualmente, mais de 50 equipamentos históricos em Minas Gerais. A exemplo do que ocorreu no último ano, os patrocínios para o Natal são realizados com recursos das leis estadual e federal de incentivo cultural.





Folia de Reis





No calendário cristão, o dia 6/1 é marcado como Dia de Reis, em homenagem aos Reis Magos. Nesse dia, ocorre tradicionalmente o encerramento da Folia de Reis, uma manifestação folclórica muito difundida no interior do país e cujos primórdios datam dos séculos XI e XII na Europa medieval.





Ela é caracterizada por um grupo formado por devotos, vestidos com roupas coloridas e carregando símbolos representando sua devoção, que visitam as casas das famílias, com saudações e rezas. Os devotos são sempre recebidos com grande quantidade de alimentos, em agradecimento à visita dos foliões e de promessas atendidas.





Serviço





Luzes da Liberdade





Data: até 6/1/2022 (quinta-feira)

Horário: a partir das 18h30

Local: Praça da Liberdade, Belo Horizonte

(Com Agência Minas)