Acusado de torturar menor a pauladas é preso com arma em urso de pelúcia

Dentro do ursinho de pelúcia, a PM encontrou um revólver calibre 38 (foto: Divulgação/PMMG) Policiais militares prenderam, nesse sábado (01/01), um homem considerado foragido da Justiça, em Galiléia, no Leste de Minas. O homem é acusado de torturar um adolescente de 14 anos na quinta-feira (30/12), a mando de um outro homem, que segundo a polícia, mora na Região Metropolitana da Belo Horizonte.

O vídeo mostrando toda a agressão foi postado nas redes sociais na sexta (31/12). Segundo a polícia, as imagens foram divulgadas como forma de intimidação ao adolescente, e mostravam o garoto nu, sendo torturado com um pedaço de pau, coronhadas, tudo sob a ameaça de levar choques elétricos.

Assim que o fato ganhou as redes sociais, policiais civis da delegacia de Galileia iniciaram as investigações para identificar os personagens mostrados nas imagens. A identificação foi feita e, em uma operação que envolveu o Ministério Público e Polícia Militar, a PCMG pediu à justiça, no sábado (01/01), a prisão dos acusados de praticar a tortura.

A equipe de policiais que prendeu o casal acusado de torturar o garoto (foto: Divulgação/PMMG)

Com o mandado de prisão, policiais civis e militares partiram para o cumprimento da ordem judicial. Durante a operação, policiais militares receberam denúncia de que o homem estaria tentando fugir de Galileia, de ônibus, para Governador Valadares. O homem foi abordado, pelos policiais e preso, com uma mulher que também assistiu à tortura do garoto.

Os policiais encontraram com ele uma arma de fogo escondida dentro de um ursinho de pelúcia. A Polícia Militar informou que o homem, inicialmente, recebeu voz de prisão em razão do porte de arma de fogo.

Mas, ao consultar o sistema informatizado da polícia, os policiais viram que havia um mandado de prisão contra ele, pelo crime de tortura cometido na quinta-feira. Em poder dele, foram apreendidos três celulares e duas facas. O casal foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil, de Governador Valadares.